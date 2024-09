Moet ik een grote of een kleine softbox gebruiken?

Zoals je ziet zijn beide softboxen een ander formaat, namelijk een 26" (doorsnede is ongeveer 66 centimeter) en een 36 (ongeveer 91 centimeter).



Je zou zeggen dat de 36 een veel groter vlak belicht, maar als je goed kijkt naar de opbouw van de softbox zie je al dat dit niet helemaal klopt. Als voorbeeld heb ik wat lijntjes in de foto gezet die het licht emuleren.



Dus...



Als je naar een softbox kijkt, check dan de 'diepte' van de softbox. Vaak zul je merken dat de kleinere softboxen wat breder stralen, maar omdat er minder materiaal aanwezig is, en vaak de diffuser wat dichter op de flitsbuis zit (of helemaal niet aanwezig is) is de kwaliteit van het licht wel anders.



De wat ondiepere softboxen geven vaak een wat bredere lichtstraal maar zijn wel iets harder van kwaliteit. Dit kan voor bijvoorbeeld voor portretwerk, of op locatie een groot voordeel zijn ten opzicht van de vaak wat duurdere grotere softbox.



Check dus altijd denkbeeldig de lichtstraal die uit de softbox komt door simpelweg in je gedachten lijntjes te trekken.



Cursus Fotoshoot onder Controle

Meer goede tips over modelfotografie? Bekijk mijn cursus Fotoshoot onder Controle op Photofacts Academy. Hierin laat ik je zien hoe je succesvol fotoshoots kunt organiseren en uitvoeren.