Studiofotografie tip: Volledig zwarte achtergrond

Arianne - f/8, 1/125s, 160 ISO @ 95mm

Heeft je model zwarte haren of bijvoorbeeld donkere kleding aan, dan kan het slim zijn om van achteren ook nog een lichtje op je model te richten.Hiermee zorg je voor een klein randje licht om je model heen waardoor hij of zij los komt van de achtergrond. Ook bij lichtere haren of kleding is zo'n rimlight trouwens mooi.Toch nog iets te zien in de achtergrond? Met Lightroom of Photoshop los je dat vaak snel op door wat grijs is nog donkerder te maken. Voor wat betreft nabewerking is een zwarte achtergrond ook altijd erg makkelijk.Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.