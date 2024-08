Voeg kleur toe aan je achtergronden

Kleur is een sfeermaker. Het is een belangrijk deel van hoe wij foto's ervaren. Een zwart-wit foto roept andere emoties op dan een kleurenplaat. In dit artikel laat ik twee manieren zien van kleur toevoegen aan je portret.



Kleur is dus een belangrijk deel van hoe wij foto's ervaren. Sterker zelfs door het missen van kleur krijgt een foto of video meteen een heel andere lading. Maar buiten dat kleur een 'moodmaker' is, is kleur ook de perfecte manier om veel meer uit je sets en shoots te halen dan je misschien zou denken.



Meestal help ik mee met het kiezen van de perfecte achtergrond voor onze klanten, en heel vaak komt dan de vraag; 'We willen hem zo veelzijdig mogelijk kunnen gebruiken'.



Vandaar dat ik vaak adviseer om 1 achtergrond te nemen met een thema, bv een graffiti muur, of een oude muur, net wat bij je past (of je doelgroep).



Maar een van mijn favoriete achtergronden groep is de 'Old masters' dit zijn vaak wat donkerdere achtergronden die een verloop hebben. Deze achtergronden kun je fantastisch op meerdere manieren gebruiken.



Hier zien we bijvoorbeeld ons model Claudia voor een van deze achtergronden. Dit is de Clicki Silver Tones. Een achtergrond van maar 1,52 meter breed.