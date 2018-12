Interview met trouwfotografe Matty Maas

Doorkijkjes en natuurlijke kaders werken erg goed om diepte in de foto's te brengen. De foto's ogen vaak heel spontaan, alsof je zelf één van de gasten bent. Je moet zelf helemaal opgaan in het feestgedruis, achter de struiken kruipen en over de grond.



Het trouwalbum (als daar vraag naar is) wordt gedrukt bij een vaklab. Het is een vaklab dat alleen aan professionele fotografen levert.



Albums worden opgemaakt met de software Smartalbums. Het is prachtig om een verhaal te kunnen vertellen met je foto's. Een beeldverhaal, dat ook gaat over de omgeving, familie, waar iemand woont en ook waar getrouwd wordt.





Flits workshops

Het regelmatig volgen van workshops is nodig om je kennis op peil te houden of te verbreden. Vaak zijn het één op één workshops waarbij je alle benodigde aandacht krijgt en al je vragen kunt stellen.Er wordt gebruik gemaakt van maar liefst drie opzetflitsers die los van de camera gebruikt worden. Daarnaast wordt een Magmod systeem ingezet. Deze magnetische strip zet je op je flitsers waardoor je de Magsphere (klein softboxje) of grid er gewoon op kunt klikken.Het geeft een zeer natuurlijk resultaat, je kunt eigenlijk niet zien dat er geflitst is. Je zet de drie flitsers op een statief tegenover elkaar en stuurt ze aan via een trigger-set. Met natuurlijk licht werken is het fijnst, maar soms ontkom je er niet aan, zeker bij tegenlicht of binnensituaties.Je meet het licht op de hooglichten die er zijn (de lampen of de zon in het natuurlijk omgevingslicht). Dan krijg je een vrij donkere foto waarbij de lichten wel goed belicht en niet uitgebeten zijn. Vervolgens regel je daar de flitsers op af waardoor de schaduwen mooi ingevuld worden (je licht het nét even op) en je onderwerp mooi belicht wordt.Meestal komt je uit op een sluitertijd van 1/60e seconde waarbij het onderwerp mooi bevroren wordt door de flits. Je werkt vaak met hoge iso-waardes (1600 maar soms ook wel 3200). De ruis wordt al in de camera (een Canon EOS 5d Mark IV) onderdrukt en indien nodig ook nog in de nabewerking.Maar als je goed belicht en je hoeft geen schaduwen op te halen, heb je eigenlijk maar weinig last van ruis. Advies: probeer het uit op bijvoorbeeld de kerstverlichting buiten, ga van te voren oefenen en leer van je fouten. Dat telt natuurlijk voor alle workshops die je volgt, je moet er wel zelf mee aan de slag.