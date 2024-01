Portretfotografie tip: Ergens doorheen fotograferen

Nick & Judith - f/5.0, 1/100s, 100 ISO @ 165mm

Zorg ervoor dat je niet je complete beeld afdekt, maar slechts een deel. Let er ook op dat in elk geval de ogen van je onderwerp nog te zien zijn.Je kunt deze techniek het best gebruiken bij een grote diafragmaopening (klein diafragmagetal) zodat wat je voor je objectief houdt onscherp in beeld is. Je krijgt zo een onscherpe waas over een deel van je foto.Deze techniek werkt heel goed om een vrolijke of romantische sfeer in je foto te krijgen. In bovenstaande foto heb ik tussen de bladeren van een struik door gefotografeerd.Deze tip om betere portretfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over portretfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Portretbijbel.