Fort de la Chartreuse; urbexfotografie locatie voor beginners

Google is je beste vriend

België

Fort de la Chartreuse

Als je dus wilt urbexen, zul je er iets voor moeten doen, en dat is heel veel Google, online zoeken en research doen.Als je eenmaal een Urbex naam van een locatie hebt, welke je graag wilt bezoeken ga je Googelen. Er zijn altijd tips te vinden in blogs, verhalen en ervaringen van andere mensen die je online kunt lezen.Je gaat opzoek naar fabrieken, huizen, kastelen, ziekenhuizen, begraafplaatsen, kerken, scholen, inrichtingen, verzorgingstehuizen en ga zo maar door.Staat er bijvoorbeeld dat het om een fabriek gaat die sinds 1962 bestaat en die in 2004 failliet is verklaard, dan is dat al aanwijzing nummer 1.Zo ga je dus verder en verder op zoek. Het heeft wel iets weg van een moordzaak oplossen: het speuren, aanwijzingen zoeken om tot de oplossing te komen.Google, Google Maps en Streetview worden je beste vriend als je wilt gaan Urbexen.Een heel karwei, maar hey, je moet er iets voor over hebben.In Nederland is het aantal Urbex locaties beperkt. Dat komt omdat in Nederland een pand vrij snel voor iets nieuws word ingezet, word verkocht of gesloopt, maar ook omdat veel panden anti-kraak worden bewoond.In België is dat een heel ander verhaal. Leegstaande gebouwen worden pas na jaren afgebroken, en leegstaande panden en huizen staan daardoor vaak jaren leeg.In sommige gevallen heeft de natuur de vrije loop gekregen. Dit maakt het dan ook weer uniek en mooi om te zien.Nou mocht je dus uiteindelijk je 'zaak' hebben opgelost en een locatie hebben gevonden via Google, zorg dan dat je dubbel checkt.Het komt zo vaak voor dat je locatie misschien al gesloopt is, verkocht is, gerestaureerd of -zoals geregeld voorkomt- volledig 'getrashed'.Niet ver van de Nederlandse grens, in de stad Luik ligt Fort de la Chartreuse. Zo ongeveer elke Urbexer is hier wel geweest en van vele is dit de eerste Urbex ervaring.Waarschijnlijk omdat deze heel makkelijk te vinden is en gewoon met naam en al op Google staat.In 1817 werd het fort gebouwd in opdracht van Koning Willem I. (Ja ja, die Nederlander). Het fort speelde een rol bij de verdediging van Luik in de Eerste Wereldoorlog.Op 7 augustus 1914 lukte het de Duitsers om het fort te bezetten. Tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog werd Fort de la Chartreuse gebruikt als gevangenis door de Duitsers.Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog werd het fort gebruikt als militair ziekenhuis voor de Amerikaanse geallieerden. Daarna heeft het nog even dienst gedaan als Kazerne en sinds 1982 is het fort verlaten en neemt de natuur het langzaam over.