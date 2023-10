Leica introduceert de SOFORT 2 hybride instant camera

De Leica SOFORT 2 hybride instant camera is de tweede versie van deze populaire camera, zoals de fabrikant dit noemt. De camera combineert de vluchtige digitale momenten met de duurzame analoge wereld.



De Leica SOFORT 2 komt in verschillende kleuren, en in een simpel ontwerp. Met een handmatige printhendel worden je foto's op Instax Mini fotopapier afgedrukt. Door met de Leica FOTOS app te werken, kunnen ook foto's van je Smartphone uitgeprint worden.