Fotograferen op de Marker Wadden

Het eiland is ook groot genoeg om er de vier uur die je hebt voordat de veerboot weer terug gaat goed door te brengen. Je kunt er een flink stuk wandelen (en ook lekker even wat drinken en eten in het eilandpaviljoen).



Er staan verschillende gebouwtjes verspreidt over het eiland waar je bijvoorbeeld over het natuurgebied kunt uitkijken en zelfs eentje waar je onder water kunt kijken.



De Marker Wadden zijn wat mij betreft een mooi project om eens te bezoeken. Als natuur- of vogelfotograaf kun je jezelf flink uitleven. Voor mij als portretfotograaf was het qua fotografie wat minder interessant.