De mens in het landschap fotograferen

Hetzelfde landschap als in de eerste foto in het artikel, vanuit een iets ander standpunt, maar nu als selfie. Het biedt een heel ander perspectief.

Het mooiste is om iemand te vinden die al in het landschap aanwezig is. Maar dat is niet altijd mogelijk. Soms ben je ergens waar werkelijk niemand te bekennen is. Dan kan je jezelf als menselijk element inzetten.Gebruik een afstandsbediening, zelfontspanner of de interval op de camera als je verder weg wilt staan. Zo krijg je tijd en gelegenheid om op de gewenste plek te gaan staan. Zorg echter dat je nooit jezelf in gevaar brengt in het proces.Een drone kan je ook gebruiken, mits toegestaan op de locatie waar je bent. Dat geeft bovendien extra mogelijkheden.Ik heb een selectie foto's gemaakt waarin de mens in het landschap aanwezig is. Het geeft lading aan de foto, en een gevoel van perspectief. Laat het inspireren om dit ook eens wat vaker te doen.