Een high-key foto bewerken

Een high-key foto bewerkenzaterdag 20 december 2025, 16:32 door Nando Harmsen | 47x gelezen | 0 reacties
High-key is de naam voor een foto waarin voornamelijk lichte toonwaarden aanwezig zijn. Of beter gezegd, waar lichte toonwaarden overheersen. Ik laat zien hoe ik een foto bewerk tot een high-key foto.
Ik heb voor deze high-key bewerking een foto gekozen die gemaakt is tijdens een mistige ochtend. De mist en het zachte tegenlicht helpt namelijk bij het bewerken tot een high-key. Met andere woorden, de foto moet er geschikt voor zijn.
Een foto die voornamelijk uit donkere tinten bestaat is niet geschikt voor high-key. Wil je een high-key bewerking doen, kies dan de juiste uitgangspositie. En denk erom: overbelichten is géén high-key. Dat is een overbelichte foto.
Ik heb een foto met mist, zacht tegenlicht, en een duidelijk onderwerp: drie Canadese ganzen. Het zwarte verenkleed steekt mooi af tegen de lichte delen die de foto gaan overheersen. Juist dit contrast versterkt het high-key effect.
Zeker met een landschap waarin het onderwerp - de drie ganzen - klein in beeld is, werkt dit contrast met de donkere dieren goed. Is je onderwerp ook licht van tint, dan zal het onderwerp helemaal wegvallen en is er niets om naar te kijken.
Echter, zou het onderwerp heel groot in beeld zijn, dan werken voornamelijk lichte tinten wel, mits het onderwerp geen zwart of bijna zwart bevat. In dat geval kan een high-key wel laag contrast hebben. In dit geval is het sterke contrast noodzakelijk.
Ik kies voor deze foto zwart-wit. Dit is geen verplichting voor high-key, maar doordat er al weinig kleur aanwezig is kies ik hiervoor. Ik zorg dat de hele foto licht wordt, zonder dat ik noemenswaardig overbelichting heb.
Het doel is dat ik wel de achtergrond blijf zien, maar vaag in de achtergrond. Het hoeft ook niet helemaal wit te zijn. Lichte grijstinten is voldoende om het gevoel van omgeving en landschap te houden. De ganzen moeten immers ergens bestaan.
Ik probeer balans tussen helemaal licht en lichtgrijs te houden. De bomenrand die aan de witte lucht grenst wil ik zo zacht mogelijk maken. Het moet nauwelijks te zien zijn, maar wel 'voelbaar' aanwezig. Daarmee is de helderheid onder en boven bijna symmetrisch geworden.
Ik zorg wel dat de drie Canadese ganzen duidelijk afsteken tegen de omgeving. Hoewel het een zwart verenkleed is, hou ik het donkergrijs. Dit geeft gevoel van afstand tot de ganzen in dit heiige landschap.
Er is wel wat uitgebeten wit ontstaan door de bewerkingen die ik uitgevoerd heb. Dat wil ik niet en daarom open ik het kleurtintcurve-paneel en zorg dat de curve rechts iets omlaag getrokken wordt. Een subtiele S-curve optimaliseert het contrast.
Om het zachte karakter van het moment goed te laten overkomen zorg ik voor wat minder Helderheid en iets meer Textuur. Daarmee heb ik een foto in high-key bereikt die naar mijn wens is.
Het resultaat van een dergelijke bewerking is heel erg afhankelijk van je eigen wensen en voorkeuren. Dit is waar mijn voorkeur naar uitgaat. Hoe jouw high-key bewerking uitvalt kan heel anders zijn. Misschien dat deze bewerking inspiratie kan geven.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!
