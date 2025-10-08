High-key portretten maken met LED verlichting

Meer: Portretfotografie
High-key portretten maken met LED verlichtingwoensdag 8 oktober 2025, 11:22 door Elja Trum | 43x gelezen | 0 reacties
Gavin Hoey heeft weer een leuke video over portretfotografie uitgebracht. In deze video laat hij je zien hoe je high-key portretfoto's kunt maken met twee LED lampen (in plaats van flits).
Doorgaans gebruikt Gavin flitslicht. Het LED licht heeft als voordeel dat je direct ziet wat je krijgt en dat je zo ook video's kunt maken met hetzelfde licht. Handig als je ook direct een Reel wil maken voor de socials.
Leuk om te zien hoe Gavin weer in een kleine ruimte en met minimale middelen een leuke setting weet te maken voor zijn foto's.
101 Tips voor Perfecte Portretfoto's
Wil jij graag weten hoe je perfecte portretfoto's kunt maken? In mijn boek De Portretbijbel geef ik je 101 tips om jouw portretfotografie naar een hoger niveau te helpen. Je ontdekt hierin de 101 beste tips die ik de afgelopen vijftien jaar als portretfotograaf heb opgedaan.
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Live Fotografie Workshops
Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy
Portretfotografie in de Studio
vrijdag 10 oktober 2025
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 3 plaatsen
Belichten als de Oude Meesters
zaterdag 11 oktober 2025
Studio FD, Emmeloord
nog 8 plaatsen
Landschap en Compositie
woensdag 22 oktober 2025
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 2 plaatsen
Ook interessant
-
Gloeilamplicht combineren met flitslicht
door Elja Trum
-
Laat karakter en gear samenkomen voor prachtige flitsfoto's
door Elja Trum
-
3 manieren om een tweede flitser te gebruiken
door Elja Trum
-
Fotograaf David Dubnitskiy (48) overleden
door Elja Trum
-
Video: Klassiek Hollywood portretten met Lindsay Adler
door Elja Trum
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
41.357 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen
Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.