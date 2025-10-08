5 Dagen Deal: 125+ fotografiecursussen + 2 boeken - Nu 130 euro voordeel! Word nu lid!
Elja Trum

High-key portretten maken met LED verlichting

woensdag 8 oktober 2025, 11:22 door | 43x gelezen | 0 reacties

Gavin Hoey heeft weer een leuke video over portretfotografie uitgebracht. In deze video laat hij je zien hoe je high-key portretfoto's kunt maken met twee LED lampen (in plaats van flits).


Doorgaans gebruikt Gavin flitslicht. Het LED licht heeft als voordeel dat je direct ziet wat je krijgt en dat je zo ook video's kunt maken met hetzelfde licht. Handig als je ook direct een Reel wil maken voor de socials.

Leuk om te zien hoe Gavin weer in een kleine ruimte en met minimale middelen een leuke setting weet te maken voor zijn foto's.


101 Tips voor Perfecte Portretfoto's


Wil jij graag weten hoe je perfecte portretfoto's kunt maken? In mijn boek De Portretbijbel geef ik je 101 tips om jouw portretfotografie naar een hoger niveau te helpen. Je ontdekt hierin de 101 beste tips die ik de afgelopen vijftien jaar als portretfotograaf heb opgedaan.
Elja Trum

Over de auteur

Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.

