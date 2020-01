Fotorecept: laat je onderwerp dansen - flits en lange sluitertijden combineren

Iets minder voor de hand liggend misschien, wat flits ook heel mooi kan doen: het kan je beeld bevriezen. Soms heb je situaties, waarbij je een langere sluitertijd wilt gebruiken om het aanwezige licht te kunnen vangen.



Nadeel is dan dat het onderwerp net niet lekker scherp in beeld is. Met een statief kun je dat ook oplossen, maar als het onderwerp zelf wat beweeglijk is, is dat niet afdoende. Flits kan je dan helpen.





Beweging in beeld brengen

Opbouw foto

Je kunt het nog een stapje verder doorvoeren door je onderwerp in beweging te fotograferen. Tijdens een shoot met Valentina Rose ging ik op zoek naar die beweging.Valentina danste en draaide. Met een lange sluitertijd probeerde ik bewust die beweging in beeld te brengen. Je wilt immers de dynamiek laten zien, dus geen stilstaande danseres.Om bij die lange sluitertijd (ik varieerde tussen 1/5e en 1/10e seconde) dan toch nog enige herkenning te krijgen, heb ik flitslicht gebruikt om de contouren of het gezicht van Valentina toch nog scherp te krijgen.We maakten deze beelden in een relatief donkere ruimte. Via een groot raam kwam weliswaar nog iets van licht binnen, maar de avondschemering was al behoorlijk ingetreden. De autofocus werkte daardoor ook niet goed meer.Ik heb daarom handmatig scherpgesteld op het 'draaipunt' van de dansbeweging. Op de camera had ik mijn 24-70mm f/2.8. Het licht komt van één enkele ELB400 flitskop in een kleine softbox, van hoog rechts.Voor sluitertijd en diafragma moet je vervolgens kijken wat het aanwezige licht en het flitslicht doen. Om beweging in het beeld te krijgen zonder dat het één grote waas wordt, kwam ik bij f/5.6 op een sluitertijd van 1/5e of 1/10e van een seconde. Vervolgens is het flitslicht handmatig in te regelen zodat er genoeg licht op het gezicht van Valentina valt.