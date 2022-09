Tip: maak je eigen fotokookboek!

De tweaks voor gevorderden

Maak je kookboek persoonlijk. Ik fotografeer naast het gerecht ook de mensen waarmee ik het eet. En ik zet de datum erbij. Heb je meteen een leuke herinnering.Maak een digitaal template voor je recepten (denk aan lettertype, kleuren, iconen, et cetera), dat zorgt ervoor dat het er strak uitziet als alles in n map zit. Tenzij je een chaoot bent, dan doe je het lekker niet.Geef je guilty pleasures de ruimte! Dat doe ik ook. Op al mijn receptenfoto's mag ik naar hartelust filters gebruiken.Wissel af met je standpunt (boven / onder / naast / detail) en bekijk achteraf (als je bord leeg is) wat het beste werkt.Werk in thema's en gebruik tabbladen. Zo rangschik ik mijn recepten graag op bereidingstijd en hoofd- of nagerecht.Veel plezier en eet smakelijk!