Watervallen en waterdruppels

Watervallen en waterdruppelszaterdag 14 maart 2026, 22:11 door Nando Harmsen | 66x gelezen | 0 reacties
Tijdens het fotograferen van een waterval heb je kans op waterdruppels op je frontlens of filter. Dat is niet prettig en het kan je foto laten mislukken. Poetsen met een doek helpt, maar Photoshop ook. Hoe vertel ik in dit artikel.
Het kan mooie beelden opleveren wanneer je een waterval met een langere sluitertijd gaat fotograferen. Je kiest de gewenste sluitertijd en gebruikt het grijsfilter dat die sluitertijd mogelijk maakt. Er is één probleem waar je tegenaan loopt: druppels.
Met langere sluitertijden is de kans op druppels op je frontlens of filter groot. Zeker wanneer de wind de nevel die rond de waterval aanwezig in je richting in blaast. Dat maakt het fotograferen niet onmogelijk, maar wel uitdagend.
Er is een oplossing. Maar het vergt wel wat werk, in twee etappes. Allereerst het fotograferen, daarna het bewerken. Je moet er wat geduld voor hebben en doorzettingsvermogen, want niet alleen het filter wordt nat, ook je camera en jij zelf.
Mijn theedoek speelt hierin een grote rol. Ik maak een foto met de gewenste sluitertijd, en droog het filter met de theedoek. Dan maak ik weer een foto, en droog het filter opnieuw. Dit herhaal ik een aantal malen, soms wel tien of meer keren.
Het is belangrijk dat de camera niet beweegt tussen deze foto's. Zo krijg ik een serie foto's met op elke foto druppels in beeld. Echter, deze zitten bij elke foto op andere plekken. Door deze foto's te combineren kan ik de druppels eenvoudig wegwerken.
Je hebt een fotobewerkingsprogramma nodig dat met lagen kan werken. Ik gebruik daarvoor Photoshop. Open de foto's als lagen op elkaar en ga in elke foto met maskers de druppels verwijderen door delen transparant te maken of juist niet.
Zo bereik je uiteindelijk een foto van de waterval zonder druppels in beeld. Zijn er druppels die zich moeilijk laten verwijderen? Dan kan de clone-brush uitkomst bieden. Maar de kans is groot dat het niet nodig zal zijn.
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
