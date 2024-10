Kies niet altijd het laagste standpunt voor je landschapsfoto

Een heel hoog standpunt legt veel nadruk op de lijnen, maar misschien is dit dan weer te hoog?

101 Tips voor Creatieve Composities

Zoals je in de voorbeelden ziet, een laag standpunt laat de ribbels in de voorgrond groot in beeld komen. De klif op de achtergrond steekt mooi boven de horizon uit. Echter, de lijnen van alle ribbels vallen weg omdat je scheerlings over het zand heen fotografeert.Het interessante deel van het zand neemt een heel smal deel van de foto in beslag. Daardoor krijg je vaak ook veel lucht in beeld, en het risico is er dat de horizon altijd in het midden valt. Door hoger te gaan staan kantel je de camera omlaag. Hierdoor gebeuren er twee dingen.De horizon verschuift naar boven en het zand krijgt meer ruimte in de foto. Lijnen, patronen, en reflecties worden veel beter zichtbaar. De foto krijgt er meer diepte door, en er is meer te zien.Dat wil niet zeggen dat een laag standpunt fout is. Er zijn situaties dat dit heel goed werkt, ook aan een vlak strand. Maar voorkom de neiging om standaard een laag standpunt in te nemen. Doe het alleen als het meerwaarde voor je foto oplevert.Wil je meer weten over hoe je de perfecte compositie kunt krijgen in je foto's? Lees er alles over in ons boek de Compositiebijbel. Van snapshot naar wow-factor: ontdek de kunst van sterke composities.