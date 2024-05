Straatfotografie tip: Verander je standpunt

Antwerpen - f/2.0, 1/150s, 1.600 ISO @ 35mm

Net als bij andere foto's is je standpunt bij straatfotografie erg belangrijk. Je standpunt is het punt vanwaar je lens naar je onderwerp wijst.Omdat je rondloopt, zul je misschien geneigd zijn staand een foto te maken, met de camera op ooghoogte. Eerlijk gezegd zijn dat meestal de saaiste foto's. Foto's verrassen als je niet direct door hebt waar de fotograaf zich nu eigenlijk bevindt.Het zoeken naar een ander standpunt is eenvoudig. Hou je camera niet op ooghoogte (als je staat), maar beweeg hem naar een andere plek. Ga zitten, fotografeer van een brug af, hou je camera boven je hoofd.Ik heb vaak de camera aan de camerariem om mijn nek, en schiet zo 'vanuit de heup'. De basisregel is: Verander je standpunt, en maak een interessantere foto.Deze tip om betere straatfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.