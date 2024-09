Straatfotografie tip: Ga naar buiten als het regent

Nijmegen - f/11, 1/250s, 5.000 ISO @ 35mm

Overigens kun je voor de meeste camera's die dat niet zijn wel een regenjas kopen, of dat nu een veredelde plastic zak is, of een speciale kit.Natuurlijk is het minder druk als het regent, maar de mensen zijn misschien wel interessanter. Een van de meest geliefde onderwerpen bij straatfotografen is de paraplu, al dan niet in zwart-wit.Maar ook als je even een kop koffie drinkt bij je favoriete café, maak je door te focussen op de druppels op het raam de mooiste foto's. Of denk aan de reflecties die ontstaan door de regenplassen op de grond.Een aanrader is het ook om 's avonds, als het donker is, de stad in te gaan als het regent. De reflecterende lichten, of de lichten die gebroken worden door regendruppels, leveren een geweldige achtergrond voor je straatfoto!Deze tip om betere straatfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.