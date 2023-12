Mooi weer is saai voor landschapsfotografie

Mooi weer vinden we allemaal fijn. Als het regent, of er hangen wolken, dan is landschapsfotografie niet iets waar je snel aan denkt. Toch is dat misschien wel veel interessanter dan mooi weer. Ik vind mooi weer maar saai voor landschapsfotografie.



Ik hoor het wel eens als we op reis zijn. Mensen zien de camera en zeggen: "Oh wat jammer dat de zon niet schijnt." Maar dat is juist wat ik als landschapsfotograaf vaak niet wil hebben. Mooi weer is saai.