Twee objecten in huis die je echt eens moet fotograferen

2. Boeken: Stapels vol verhalen

Ook leuk: haal wat boeken uit je kast. Stapel ze op of leg ze open neer. Door bewust de vormen en lijnen van boeken te gebruiken, creëer je symmetrie en ritme in je foto's.Denk aan verschillende hoeken: van bovenaf geeft een stapel boeken bijvoorbeeld een mooi, gelaagd beeld. Daarnaast kun je met gekleurde boekenruggen spelen in je compositie.Of varieer eens met de scherptediepte. En wat je ook doet: later is het sowieso leuk om terug te zien welke boeken je in deze periode las.