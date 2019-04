1 april grap uit 1928

Het is weer 1 april, dus er is weer voldoende 'fake news' uitgebracht vandaag. In dit een artikel een 1 april grap uit 1928, nog ruim voor het computer- en Photoshop-tijdperk.



Deze 1 april-grap komt uit tijdschrift Het Leven uit 1928. Het betreft hier een foto van een zogenaamd superpaard dat in Rotterdam te bewonderen zou zijn. De maker is onbekend, de fotomontage is uit 1928. De foto komt uit fotocollectie Het Leven (1906-1941).



De grap is natuurlijk vrij 'belegen' maar de uitvoering, ruim voor het digitale tijdperk is eigenlijk best indrukwekkend. Wellicht zijn er toch mensen 'ingestonken' en naar Rotterdam getogen om daar het langgerekte superpaard te aanschouwen.