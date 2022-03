Pas op met het gebruik van scherpe objectieven

Ojee, dacht het model. Dat objectief is wel heel scherp.

"Ik wilde dit objectief al lang hebben, " zo vertelde Bob tegen me. "De reviews waren unaniem lovend over de scherpte van dit objectief. Hoewel de prijs hoger was dan ik me eigenlijk kon veroorloven, had ik toch besloten om het te kopen."Bij zijn eerste fotoshoot ging het al bijna fout. Het model dat hij gevraagd had klaagde over de scherpte. Elk haartje, elke porie, en alle wratjes leken wel uit de foto te steken. Dit was natuurlijk te wijten aan het driedimensionale effect waar iedere review het over had.Het ging pas goed fout nadat Bob zijn tweede fotosessie gepland had. Bijna direct nadat de eerste foto's met het objectief gemaakt waren gaf het model aan dat de scherpte niet prettig was.