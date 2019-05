Adobe: Welk creatieve type ben je?

Uiteraard is de test voorzien van creatieve animaties, want als Adobe kun je natuurlijk niet aankomen met een standaard Google Forms vragenlijstje.



Er zijn acht types die uit de test kunnen komen: the artist, the thinker, the adventure, the maker, the producer, the dreamer, the innovator en the visionary.



Volgens de test ben ik type 'the Thinker'. Bij de uitslag krijg je ook een uitleg over wat jouw type inhoudt. Dat voelt een beetje zoals een horoscoop; waarschijnlijk zijn ze allemaal op iedereen van toepassing.



Welk type ben jij?



