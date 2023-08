Review: Sony A6700 APS-C mirrorless camera

Een kort filmpje gemaakt met de Sony A6700

Conclusie

De beeldstabilisatie van de A6700 werkt redelijk voor video. Met de actieve digitale stabilisatie aangezet is er een flinke verbetering en zou je zonder gimbal uit de hand kunnen filmen. Dit levert wel een 1,13x crop op.Schakel je over naar auto-framing, waarbij de camera het kader aanpast naar gelang het onderwerp beweegt, is geen stabilisatie beschikbaar. In principe is deze vooral geschikt voor video opnames vanaf statief, waarbij de camera de compositie aanpast naar gelang de beweging van je onderwerp.De eerste indruk van de Sony A6700 was heel positief. Ik vind het persoonlijk een van de eerste Sony camera's die ik gebruikt heb, waarbij de ergonomie goed aanvoelt. Hij ligt goed en stabiel in de hand, en de meeste knoppen zijn goed bereikbaar.Het moderne menu is zoveel beter dan de voorganger, en de aanwezigheid van het instelwiel bij de ontspanknop is een welkome toevoeging. Er zijn wel een aantal punten die typisch zijn voor Sony camera's. Dit is de feedback van het indrukken van de knoppen, en de grip van het instelwiel achterop de camera. Als Sony daar toch eens verbetering in bracht.Een groot gemis is de joystick, maar daarvoor in de plaats is wel een volledig beweegbaar LCD scherm gekomen. Helaas is de resolutie van dit scherm niet verbeterd ten opzichte van de voorganger. Dit had best een flinke update mogen hebben. Dit geldt ook voor de elektronische zoeker.