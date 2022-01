Review: Sony A7 IV

Er zijn veel AF mogelijkheden. Helaas is de leesbaarheid van de keuzes nog altijd niet even optimaal. De lage resolutie van het LCD scherm is daar zeker ook verantwoordelijk voor.

Filmen met de Sony A7 IV

Mijn conclusie

Wat mij bevalt aan de Sony A7 IV

Verbeterde ergonomie



Nieuwe menu structuur



Volledige touchscreen functionaliteit



Volledig kantelbaar LCD scherm



Bruikbaar als live-stream camera via USB



Resolutie van de sensor is verhoogd naar 3,69 megapixels



Grote buffer voor 800 gecomprimeerd RAW+jpeg of 1000+ jpeg (bij 6 pfs)



Oog-AF met real time tracking is nu onder alle omstandigheden bruikbaar



Oog-AF voor mensen, dieren en vogels



Aparte schakelaar voor film/foto/S&Q functie



EV correctieknop is programmeerbaar



Breathing compensatie bij geselecteerde objectieven



IBIS tot 5,5 EV



Goede batterij capaciteit (hoewel minder goed als bij de A7 III)



Beide geheugenslots geschikt voor UHS-II SD kaartjes



Rolling shutter effect bij filmen nagenoeg afwezig



Full size HDMI aansluting



Sluiter kan gesloten worden bij uitschakelen van de camera



Goede ISO prestaties



Wat voor verbetering vatbaar is

Snelheid aan de lage kant (max 10 fps onder voorwaarden)



Rolling shutter effect bij fotograferen met elektronische sluiter



Meer logische verdeling menu opties



LCD scherm heeft nog steeds een lage resolutie



Tekst en symbolen op LCD scherm onder omstandigheden slecht leesbaar



1,5x crop bij 4K 60p filmen



Prijs is aan de hoge kant



Galerij

Ik heb de camera specifiek voor fotografie gebruikt, en de filmmogelijkheden grotendeels genegeerd. Het is toch belangrijk om de mogelijkheden even de revue te laten passeren.De camera biedt een uitstekend pallet aan film mogelijkheden, waarbij de autofocus mogelijkheden zeker een belangrijke upgrade zijn ten opzichte van zijn voorganger. Er is weinig last van het rolling shutter effect, in tegenstelling tot het fotograferen met de elektronische sluiter.De Sony A7 IV kan filmen in UHD 4K 30p met de volledige sensor, of in UHD 4K 60p met een 1,5x crop. Er is beschikking over S-log2, 3, en HLG 10-bit.De camera heeft een breathing compensatie die zorgt voor het behouden van de beeldhoek bij het scherpstellen. Dit is uitsluitend bij een select aantal objectieven. Om dit te bereiken wordt de video gecropped tot de smalste beeldhoek bij het scherpstellen van de minimale scherpstelafstand tot oneindig. Dit geeft de speelruimte om de breathing te compenseren.De Sony A7 IV is een waardige opvolger van zijn voorganger. De camera is in alle opzichten verbeterd waarbij de ergonomie, menu, en de autofocus zeker opvallen. Sony heeft daarmee de A7 serie helemaal up-to-date gemaakt.Het up-to-date maken heeft er echter niet voor gezorgd dat de camera de naaste concurrenten ontstijgt. De camera is wat specificaties betreft in veel gevallen op gelijke hoogte gebracht, maar op andere punten blijft het dan weer achter. Dat betekent echter niet dat het een slechte camera is, geenszins.Helaas heeft Sony de prijs van de A7 IV naar 2.799 euro gebracht, wat maar liefst 800 euro hoger is dan de voorganger. Met de specificaties in in gedachten, en wat de concurrenten bieden, is de prijs wat aan de hoge kant geworden.Een aantal foto's gemaakt met de Sony A7 IV.