3 ingrediënten voor een geslaagde landschapsfoto

Landschapsfoto's worden altijd weergegeven op een plat oppervlak, of dat nu een scherm of een print is. Toch kunnen we ze een driedimensionaal gevoel geven.





Overgangen spelen een grote rol bij het creëren van diepte in een beeld. Dit kunnen overgangen zijn van grote naar kleine objecten, van verzadigde naar minder verzadigde kleuren, van koele naar warme tinten, of van diepe schaduwen naar lichtere partijen.Sommige van deze overgangen ontstaan door compositie, maar veel kun je versterken in de nabewerking. Bijvoorbeeld door de witbalans aan te passen, kun je de blik van de kijker sturen en de randen van een foto minder opvallend maken.Atmosfeer, zoals nevel en mist, zorgt ervoor dat objecten in de verte minder contrast en kleurverzadiging hebben. Onze hersenen herkennen dit als afstand, waardoor we een gevoel van diepte ervaren.Dit principe is belangrijk bij zowel het fotograferen als de nabewerking. Door in Photoshop of Lightroom de hoeveelheid zwart in verre objecten te verminderen en mist of nevel toe te voegen, kunnen we de illusie van lagen versterken.In de natuur zien we nooit 100 procent zwart in verre objecten – een handig inzicht om in nabewerking toe te passen.Licht en schaduw spelen een cruciale rol in hoe we ruimte en diepte waarnemen. Of het nu licht van opzij of tegenlicht is, zolang er een verschil tussen lichte en donkere delen is, zien onze hersenen het als een driedimensionaal object.Sterke schaduwen kunnen niet alleen een gevoel van ruimte geven, maar ook als leidende lijnen in de compositie werken.In de nabewerking kunnen we deze effecten versterken met technieken zoals dodge & burn, waarmee je gericht licht en schaduw kunt 'schilderen' om het driedimensionale effect te versterken.Niet elke foto heeft meteen de perfecte sfeer of driedimensionale uitstraling. Gelukkig kun je met nabewerking veel verbeteren.Door extra nevel toe te voegen in de achtergrond, de voorgrond donkerder te maken en het zijlicht te versterken door lichte tinten aan te zetten, kun je de sfeer en diepte nadruk geven.Let bij landschapsfotografie dus niet alleen op je compositie, maar ook op hoe licht, atmosfeer en overgangen samenwerken. En als het in de camera niet perfect is, biedt nabewerking nog veel mogelijkheden om het gewenste effect te bereiken.Meer weten over hoe je mooie landschapsfoto's kunt maken? Je ontdekt alles over het maken van de juiste compositie in je landschapsfotografie in de cursus Compositie in Landschapsfotografie.