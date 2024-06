Zwart-witfotografie tip: Ruis toevoegen aan je foto

Bogdana - f/1.6, 1/125s, 100 ISO @ 85mm

De Zwart-witbijbel

Vroeger had je als fotograaf minder keuze. Als er weinig licht was had je een lichtgevoelige film nodig en kreeg je zeker ruis door de grotere korrel van je film. Voor de sfeer van een foto kan ruis soms echter erg aangenaam zijn.Het toevoegen van ruis is niet ingewikkeld in bijvoorbeeld Lightroom Classic. In de ontwikkelmodule vind je onder 'Effecten' de optie om 'Korrel' toe te voegen. Speel met de verschillende sliders om het effect naar je smaak af te stemmen.Dit is één van de tips uit de Zwart-witbijbel, het boek met 101 tips voor meesterlijke monochroomfoto's. Bestel de Zwart-witbijbel voor 30 euro, of krijg de Zwart-witbijbel gratis bij een jaarlidmaatschap.