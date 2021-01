Fuijfilm GFX100S eind deze maand?

Volgens de site Fuijrumors brengt Fujifilm eind deze maand de GFX100S uit, een 102 megapixel camera die slechts 5.999 dollar zou gaan kosten. Dat zou extreem goedkoop zijn.





Tenminste, voor wat je er voor lijkt te krijgen. Het zou gaan om middenformaat camera met een 102 megapixel BSI CMOS sensor.Ik heb momenteel de Fuijfilm GFX100 ter review en ik ben erg enthousiast over de prachtige bestanden die deze camera weet te produceren. Die camera is echter ruim 4.000 dollar duurder.Natuurlijk is een dergelijke camera niet voor iedereen, maar als jij graag met hoge resolutie bestanden werkt, bijvoorbeeld voor studiofotografie, dan zou dit een ware prijsdoorbraak zijn.