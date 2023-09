Fujifilm introduceert de GFX100 II medium format camera

Fujfilm heeft de tweede versie van de GFX 100 uitgebracht. Deze 102 megapixel camera heeft een volledig nieuwe sensor en biedt veel verbeteringen ten opzichte van de voorganger. De nieuwe camera, met een middenformaatsensor is bovendien scherp geprijst.



De GFX 100 II lijkt de opvolger te zijn van zowel de GFX100 als GFX100S. De nieuwe sensor is op veel fronten verbeterd waardoor de signaalleessnelheid aanzienlijk hoger ligt. Met 8 beelden per seconde is deze middenformaat camera nu ook geschikt voor de snellere actiefotografie.