Fujifilm kondigt nieuwe camera's en objectieven aan

Voor de X-T50 (en andere X-modellen) is er een nieuwe compact standaard zoomobjectief. Dit is de XF16-50mm f/2,8-4,8 R LM WR.



Het objectief heeft iets meer groothoek, en is ontwikkeld om maximaal gebruik te kunnen maken van de nieuwe hoge resolutie sensoren. Er is een inwendig zoommechanisme en het objectief is weersbestendig. Met 240 gram is het samen met de X-T50 een perfecte combinatie.