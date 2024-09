Review: Fujifilm GFX 100S II middenformaat camera

Middenformaat wordt betaalbaar

Nadelen van de GXF 100S II

Fujifilm is al jaren bezig om met hun GFX camera's het middenformaat betaalbaarder te maken. Zeker aangezien ondertussen andere full-frame camera's bijna alleen maar duurder lijken te worden.Stel dat je een Canon EOS R5 mark II besteld, dan ben je al 4.799 euro kwijt. De Nikon Z8 kost een vergelijkbare 4.599 euro.Een middenformaat Fujfilm GFX 100S II is met 5.499 euro dus 'maar' 700 euro duurder. En ook de GF objectieven zijn voor middenformaat niet duurder dan vergelijkbare (high-end) RF objectieven. Dat maakt ze natuurlijk niet goedkoop (de meeste objectieven kosten ergens rond de twee a drieduizend euro).Ik ben enthousiast over de Fujifilm GFX 100S II, maar zoals bij elke camera zijn er natuurlijk ook wat nadelen te benoemen.De GFX 100S II heeft een bepaalde traagheid tijdens het fotograferen. Ook bij een snelle sluitertijd, bijvoorbeeld 1/2000s, duurt het even om de foto te maken.Bij veel andere merken (en ook bij andere Fujfilm camera's) kun je bij het afdrukken horen wat je sluitertijd is. Bij de GFX 100S II duurt het maken van een foto op 1/4000s even lang als het maken van een foto op 1/100s.Je hoort en voelt geen verschil. Hierdoor moet je extra goed op de gebruikte sluitertijd letten; het zou zomaar kunnen dat je een te langzame sluitertijd gebruikt en daardoor onscherpe foto's maakt.Die traagheid kun je ook merken tijdens het fotograferen. Als je een foto maakt duurt het circa een halve seconde voordat je de volgende foto kunt maken. Ook bij hoge sluitertijden dus.In de praktijk, bij mijn manier van fotograferen bij portretfotografie, heb ik er helemaal geen last van gehad, overigens. Maar misschien dat jij op een andere manier werkt en dan kan ik me voorstellen dat het storend kan zijn.Natuurlijk ook de high-speed mode aanzetten. Dan kun je tot zeven foto's per seconde maken. Dus het is zeker niet zo dat de camera onbruikbaar zou zijn voor iemand die eens een keer een snelle actie wil vastleggen.De 100 megapixel bestanden zijn grote bestanden. Als je kiest voor 'lossless compressed' dan zijn de foto's zo'n 120 megabyte per stuk. Daar heb je grote, snelle SD kaartjes voor nodig, een snelle kaartlezer en flink wat ruimte op je computer.Bovendien is een vlotte, recente computer aan te raden om de bestanden vlot te kunnen laden en bewerken. Mijn computer, nu circa anderhalf jaar oud, kan de bestanden probleemloos en snel bewerken, maar als je een wat ouder systeem hebt moet je mogelijk upgraden.Wat mij betreft is Canon kampioen op het gebied van de menu's op hun camera's. Dat merk je vooral wanneer je met een menusysteem zoals dat van Fujifilm werkt. Het is allemaal wat meer zoekwerk en regelmatig moet ik eerst even Googlen voordat ik een specifieke instelling überhaupt weet te vinden.Bovendien heeft Fujifilm er een handje van om menu opties grijs te maken of te veranderen op basis van andere camera-instellingen. Hij geeft echter nergens aan welke instelling het probleem veroorzaakt. Dat kan frustrerend werken.Zo wilde bij mij op een gegeven moment de flitser niet meer werken. Hij ging niet meer af. In het flitsmenu stond alleen 'off' vermeldt en geen mogelijkheid om iets aan te passen. Uiteindelijk bleek dat de flitsopties niet meer beschikbaar waren doordat ik de camera op de elektronische sluiter gezet had.Er zit een enorme sensor in de GFX 100S II. Best leuk ook om die te zien als je het objectief van je camera haalt. Minder alleen als je in de natuur of een stoffig gebouw aan het fotograferen bent. De sensor is zo ook wel erg kwetsbaar,Het zou mooi zijn geweest als de sensor in de uit-stand afgesloten wordt door de mechanische sluiter. De kans op vuil op je sensor is dan weer iets kleiner.