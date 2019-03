Astrofotograaf Albert Dros verlicht de nacht

Foto's: Andrew Whyte - Star trails en Milky Way

Over de fotografen

– Albert is sinds 2012 professioneel fotograaf. Zijn werk is levendig, kleurrijk en heeft een sprookjesachtige sfeer. Over de door hem gefotografeerde landschappen wordt vaak gezegd dat ze aan de 'Lord Of The Rings' doen denken. Zijn stadsgezichten zijn juist weer kristalhelder en scherp.Hij is een perfectionist en probeert momenten en beelden daarom altijd zo goed mogelijk vast te leggen. Hij neemt de tijd om precies de foto te maken die hij in gedachten heeft. Albert noemt zichzelf een 'moderne' fotograaf en hij is gek op nieuwe technologieën.Hij probeert altijd op de hoogte te blijven van innovaties en zegt dat Sony daarom zo goed bij zijn opvattingen en persoonlijkheid past. Zijn werk was te zien in de tijdschriften Time en National Geographic, en in de Huffington Post.Hij houdt zich bezig met verschillende projecten, waaronder natuurlijke landschappen en artistieke, abstracte taferelen, waarbij hij verschillende fotografietechnieken uitprobeert. Dros vindt het belangrijk dat artistieke visies zonder grenzen worden geuit. Kijk hier voor meer informatie: www.albertdros.com