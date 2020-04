Bezoek dit weekend een (virtueel) Duits fotofestival

Gisteren glipte ik zo langs de kassa een expositie binnen. Daar stond ik met mijn neus hl dicht bij de foto's. En bleef ik asociaal lang recht voor een foto van Walker Evans staan. Daarna rende ik als een malle door de zalen, omdat ik was verdwaald.



Ik was op een Duits Fotofestival dat je nu virtueel kunt bezoeken. Perfect voor de Paasdagen!



Ik zag deze week mijn museumjaarkaart in mijn portemonnee zitten. Stom, dacht ik want ik kan nu geen foto exposities bezoeken.



Onzin natuurlijk. Want na enig speurwerk blijkt er zat moois te zien, gewoon vanaf de bank of mijn balkon. Gratis. Ik heb deze week drie locaties "bezocht" die zeer de moeite waard zijn: een festival, een galerie en een kunstmuseum.



Hieronder vind je mijn bevindingen:





1. Ga naar een fotofestival

De aanleiding is sneu: De Biennale fr aktuelle Fotografie was er helemaal klaar voor op 29 februari jl. Dit fotofestival omvat tentoonstellingen in de Duitse steden Mannheim, Ludwigshafen en Heidelberg. Al na een paar dagen moest het dicht.Omdat lles momenteel wordt afgelast, behalve de lente.Het thema van het festival is The Lives and Loves of Images, een fijn en luchtig onderwerp in deze tijden. Ik dwaalde er lang rond, en ben nog zeker niet uitgekeken.Iedere tentoonstelling is weer op een andere locatie. Je kunt de soms uitgebreide teksten lezen, korte films bekijken of gewoon eens lekker lang ongegeneerd met je neus voor een foto blijven staan.Mijn favoriete expositie: Reconsidering Icons