Straatfotografie tip: Leg een tijdsbeeld vast

Amsterdam - f/2.8, 1/5000s, 2500 ISO @ 200mm

Workshop Straatfotografie

Denk eens aan wat de kenmerken van deze tijd zijn: mobiele telefoons, bepaalde architectuur, hedendaagse mode. Juist het vastleggen van die dingen, maakt je foto's over een aantal jaar interessant.Over vijf jaar zien we een foto van iemand die op straat loopt met een mondkapje en denken we terug aan die tijd. Hoop ik, want mensen zonder mondkapje zijn eindeloos interessanter.De volgende keer dat je in de stad loopt, moet je maar eens letten op de verschillende dingen die je tegenkomt die een verwijzing zijn naar de huidige tijd waarin we leven. Je zult nog verbaasd zijn.Deze tip om betere straatfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.Speciaal voor lezers van Photofacts geef ik een live Workshop Straatfotografie in Utrecht op zaterdag 13 januari 2024. Iets voor jou? Klik dan op bovenstaande link voor meer informatie.