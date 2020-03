De collectie belicht door: Marwan Magroun

(links) West-Kruiskadekwartier, Rotterdam, 1975 © Peter Martens / Nederlands Fotomuseum;

(rechts) Rotterdam, 1999 © Carel van Hees / Nederlands Fotomuseum

Volgens hem toont zijn selectie dat migratie en diversiteit continu en razendsnel aan verandering onderhevig zijn:Tijdens zijn zoektocht in de collectie van het Nederlands Fotomuseum werd hij geconfronteerd met beelden van Rotterdam van dertig jaar geleden, plekken die er niet meer zijn. Zo selecteerde hij foto's van Ton den Haan, Robert de Hartogh en Peter Martens, die onder meer de arme Rotterdamse wijken van de jaren '70 en '80 in beeld brachten.Afgebroken woningen en laaggeschoold werk voeren de boventoon. Turkse kinderen die met gescheurde kleding op straat spelen. Stoere jonge Surinaamse jongens op de Kruiskade of het Schouwburgplein.Fotograaf Carel van Hees kiest als een van de eerste fotografen een ander perspectief op het thema migratie en in dat beeld herkent Magroun veel van zichzelf. 'De danceparade, of dansend in de discotheek, en soms stiekem op een afgelegen plek zoenen met je nieuwe vlam.Dat zijn ook verhalen die je kunt koppelen aan migranten. Maar dat wordt pas een vanzelfsprekende associatie als je ze maar vaak genoeg vastlegt en herhaalt.'Volgens Magroun ligt zijn verantwoordelijkheid bij het doorzetten van deze lijn: het toevoegen van een nieuw perspectief. 'Doordat er beeldmakers zijn voortgekomen uit migrantengezinnen is er een tijd aangebroken waarbij mensen bewegen van subject naar verteller.Dat leidt tot nieuwe perspectieven die een mooie aanvulling zijn op de collectie van het Nederlands Fotomuseum. Ik ben trots dat ik geselecteerd ben om de momenten uit de geschiedenis uit te lichten en daarbij het verhaal van het heden en de toekomst te vertellen.'Marwan Magroun (1985) is freelance foto- en videograaf. Een stadsjongen in hart en nieren, geboren in hartje Rotterdam. Hij brengt het leven van mensen in de stad in beeld. Mensen met verschillende achtergronden geboren in of gekomen naar de grote stad om hun ambitie waar te maken.Zijn foto's geven een kijk op het verlangen naar die ambitie. In 2017 won hij de publieksprijs van. Momenteel is hij bezig met een fotoserie over vaders met een migratieachtergrond.Vaders waarvan het stigma heerst dat zij niet betrokken zijn bij de opvoeding van hun kind(eren). Daarnaast geeft hij als docent fotografieles op het voortgezet onderwijs.In de tentoonstellingsreeks De collectie belicht door... laat het Nederlands Fotomuseum gastcuratoren een blik werpen op onze rijke museumcollectie. Fotografen en kunstenaars Vincent Mentzel, Stephan Vanfleteren, Eddy Posthuma de Boer, Jan Cremer, Charlotte Dumas en Bertien van Manen gingen Magroun al voor.