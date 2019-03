'Door de ogen van' 100 fotografen en kinderen

Wij willen deze dimensie zichtbaar maken met fotografie. De werken zijn van 4 tot en met 7 april in Museum Hilversum te bekijken.



Ruim vijftig fotografen als Micky Hoogendijk en Jan Dirk van der Burg hebben zich belangeloos ingezet, samen met kinderen die kanker hebben (gehad). Elk duo heeft samen een onderwerp gekozen en dit gefotografeerd.



Rosanne praatte over zichzelf, en dat ze nu een jaar schoon is van kanker, vertelt Micky Hoogendijk. Dat is wat ik in dit beeld terug wil laten komen, ze is schoon van kanker, maar ook schoon als in mooi.