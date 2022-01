Fotograferen als Pep Ventosa

Experimenteren

Wanneer jouw camera geschikt is om meerdere beelden over elkaar te leggen kun je al vrij snel en makkelijk gaan experimenteren met deze 'cirkel' methode.Begin eens bijvoorbeeld door zes foto's of meer over elkaar te fotograferen. Er zijn camera's die wel negen of tien beelden over elkaar kunnen leggen. Kijk eens in de gebruiksaanwijzing of jouw camera deze optie ook heeft.Om te experimenteren hoef je er niet persé voor naar buiten, ook thuis zijn er leuke uitdagingen te vinden. Denk eens aan een stilleven a la Ventosa.Door te proberen leer je wat wel en niet werkt bij deze methode. Hierdoor ga je vanzelf op zoek naar wellicht betere omstandigheden.Begin vooral klein. Het gaat om het proberen en het ervaren. Geef niet op als het niet meteen lukt. Zeker in het begin zou ik de camera instellen op jpg (geen raw) en alleen het resultaat opslaan. Wanneer je meer bedreven raakt kun instellingen naar believen wijzigen. Alles kan, niets is fout.Heeft je camera deze funktie niet, dan ben je genoodzaakt om alle beelden op te slaan en deze in een fotobewerkingsprogramma te stapelen en te blenden. Hiervoor zijn instructies op internet te vinden.