Fotograferen met reflecties in water

Water kan als een mooie spiegel werken. Een meer, een ven, of een vijver voldoen vaak goed. Zo lang het water maar stil staat. Is je onderwerp niet omringt door water, dan kan een regenplas ook voldoen. Heeft het niet geregend? Maak dan je eigen waterplas.



Een reflectie in het water fotograferen we allemaal wel eens. De reflectie van een kasteel in een slotgracht, of de silhouetten van bomen bij een zonsopkomst. Je hebt er stilstaand water voor nodig, of bijna stilstaand.