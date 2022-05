Fotograferen op een kermis

Laat de beweging zien. Maar hou er altijd een vast punt bij. Mensen die toekijken, bijvoorbeeld.

Invulflits

Juist die beweging maakt de foto dynamisch. Kies voor een menselijk element erbij, een rustpunt in al die beweging. Gewoon een silhouet van toeschouwers bij een attractie kan al genoeg zijn.Met een flitser is het mogelijk om een persoon perfect belicht te krijgen. Dit is niet echt geschikt voor de onopvallende candid foto, maar wel voor een portretfotosessie.Belicht op de achtergrond verlichting, gebruik de flits voor het belichten van je model. Gebruik eventueel lange sluitertijden om de achtergrond in beweging te houden. Of kies voor een grote lensopening om de lichten in achtergrond als bokeh ballen te laten verschijnen.