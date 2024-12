Frontlens element omdraaien van een vintage lens

De Helios 44-2 op de Canon EOS R5. Ik gebruik een URTH M42-RF adapter om de oude Helios te kunnen gebruiken.

Ik moest dit objectief repareren, want er zat een los schroefje in en de scherpstelling ging zwaar. Dat is het risico als je een 60 jaar oud objectief koopt. Maar ik ontdekte dat er een mogelijkheid is om bij deze variant de frontlens om te draaien.Dat heb ik dus gedaan, wat erg eenvoudig bleek. Het is ook weer eenvoudig om het in de originele staat terug te brengen. Het kost maar tien minuutjes werk. En het resultaat? Dat is bijzonder, om op zijn minst gezegd.