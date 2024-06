Grafisch zwart-wit voor zomerse hard licht situaties

Siberische grondeekhoorn verschilt zo van kleur ten opzichte van de achtergrond, dat het een enorm contrast kan opleveren in zwart-wit.

Wees niet te bang om delen in een foto extreem donker of licht te maken. Het idee dat ook in die delen altijd alles herkenbaar moet zijn is een illusie. Van de andere kant, als je vindt dat het verplicht is dat er iets in donkere en lichte delen te zien moet zijn, moet je dat gewoon doen.De onderstaande zeven beelden zijn bewust in hoog contrast zwart-wit verwerkt. Ik hoop dat het inspiratie brengt om ook met hard zonlicht gewoon te gaan fotograferen. Stem je onderwerp af op de lichtomstandigheden. Dan komt het zeker goed.