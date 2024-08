Portret in de harde zon? Maak zelf je schaduw

Isabella en Julia - f/4.5, 1/1250s, 640 ISO @ 100mm

Bovenstaande foto maakte ik gisterenmiddag. We hadden een strakblauwe hemel en zo in de vroege middag was het zonlicht erg fel. Het bankje waar we gebruik van wilde maken stond deels in de schaduw van een appelboom, maar dat leverde dus felle lichtvlekken op.Teveel verschil in lichte en donkere delen in je foto is niet mooi, want amper te corrigeren. Dat blijf je dus zien.Als oplossing heb ik voor deze foto een afdakje gemaakt met behulp van twee statieven en een uitvouwbare achtergronddoek.