Uitgewassen uiterlijk van een zwart-witfoto maken

Je hebt waarschijnlijk wel eens een zwart-witfoto gezien die een uitgewassen uiterlijk heeft. Het donkerste zwart is geen zwart maar donker grijs, en wit is lichtgrijs. Dit effect is heel eenvoudig te maken, maar zorg er wel voor dat je het contrast niet verliest.



Een uitgewassen zwart-witfoto lijkt op een wat oudere foto die vervaagd is. Alsof de tijd het zwart heeft doen verbleken, en het wit minder wit heeft gemaakt. Het is een zwart-witstijl die de foto een bijzondere uitstraling geeft.



Ben je op zoek naar deze uitstraling? Dan moet je oppassen dat je niet het contrast in je foto verliest. Het lijkt namelijk dat je dit kan bereiken door het contrast te verlagen. Toch is dit niet de manier om dit effect te bereiken.



Het is belangrijk om een goed bewerkte zwart-witfoto als startpunt te nemen. Met andere woorden, bewerk je foto op zo'n manier dat je een mooi, sterk contrast krijgt. Je mag puur zwart en puur wit in je foto hebben.