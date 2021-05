Het verhaal achter de foto: een regenboog

Wat is het verhaal achter de foto?

Waar is de foto gemaakt?

Waarom deze compositie en beeldopbouw?

Welke apparatuur en instellingen zijn gebruikt?

Wat voor nabewerkingen zijn gedaan?

Het leermoment van deze foto

101 Tips voor Luisterrijke Landschapsfoto's

Op deze dag regende het veel. Maar de voorspelling voor het einde van de dag beloofde het breken van de bewolking. Aangezien de zonsondergang met veel regenwolken bijzondere kleuren kan opleveren, wilde ik een poging gaan wagen om dit te fotograferen.Ik vertrok met de regen, met regenhoes, regenkleding en de hoop dat het droog zou worden als ik ter plekke kwam, of vlak daarna. Natuurlijk hoopte ik ook voor een regenboog, want zonlicht en regenwolken kunnen nu eenmaal dit prachtige natuurverschijnsel zorgen.De regen stopte zoals voorspeld, en aan de horizon brak de bewolking waardoor de zonnestralen over het ven heen de donkere regenwolken bescheen. En jawel, een prachtige regenboog was het resultaat terwijl de laatste regendruppels nog naar beneden vielen.Ik had bij vertrek een plek in gedachten: het Starven op de Strabrechtse Heide. Dit is een plek die ik goed ken, en ik wist dat het een perfecte plek was voor een zonsondergang.Er staat een mooie naaldboom aan de oever, die een perfect onderwerp in het anders vlakke landschap kan zijn.Ik had de naaldboom als onderwerp in gedachten, en koos een positie uit waarbij ik zowel de boom, het ven als de regenboog in één beeld kon vangen.De eerste neiging was het volledig in beeld brengen van de regenboog, maar dat zou de foto minder interessant maken omdat alle elementen in het landschap zo klein in beeld zouden komen. Bovendien wilde ik de reflectie van de regenboog in het water duidelijk in beeld hebben.Met dat in gedachten koos ik ervoor om de boom groot in beeld te brengen, waarbij de oever vanuit de hoek van de foto naar de boom en langs de boom af zou lopen. De regenboog maakte daarbij een prachtige boog over de boom heen, met de reflectie in tegengestelde richting.Ik heb een Canon EOS 1Dx gebruikt, samen met een EF 24-70mm f/2,8L objectief. Ik had een statief bij me, maar voor deze foto heb ik dat niet gebruikt. Er zijn ook geen filters gebruikt, aangezien ik dat vanwege de regen toch praktisch zou zijn.Om deze beelduitsnede te krijgen blijk ik ingezoomd te hebben tot 28mm. De gevoeligheid stond ingesteld op ISO100, en met f/9 heeft de diafragmavoorkeuze stand een belichtingstijd gekozen van 1/60 seconde.Zoals altijd stond mijn witbalans op daglicht om zo te voorkomen dat eventuele warme kleuren gecompenseerd werden door de autowitbalans. Ik fotografeer in raw, dus dat is altijd te corrigeren, maar ik hou ervan om met een vaste witbalans als uitgangspositie mijn nabewerking te gaan doen.De foto is volledig in Lightroom Classic nabewerkt, hoewel dat destijd in 2015 nog geen Classic heette. Ik heb de hoge lichten terug gebracht, globaal contrast toegevoegd en het microcontrast (helderheid) terug gezet. De levendigheid is verhoogd om de werkelijke kleuren tot zijn recht te laten komen.Lokaal heb ik nog extra contrast toegevoegd, met name in het gras voorin en in de boomkruin, waardoor het licht en donker beter tot recht zijn gekomen.Het tot stand komen van deze foto laat zien dat je niet thuis moet blijven wachten tot het mooi is geworden, maar dat je al ter plekke moet zijn wanneer het mooi wordt.Zorg dat je enkele plekken kent, waar je mooie composities kunt krijgen. Daardoor kun je snel beslissingen maken zodat je voordat dit soort momenten ontstaan al op de juiste plek staat. Wanneer je nog moet zoeken naar mooie composities als het zover is, ben je te laat.Wil jij graag weten hoe je perfecte landschapsfoto's kunt maken? In mijn boek De Landschapsbijbel geef ik je 101 tips om jouw landschapsfotografie naar een hoger niveau te helpen. Je ontdekt hierin de 101 beste tips die ik de afgelopen jaren als landschapsfotograaf heb opgedaan.