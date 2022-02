Hoe vind je een fotografiestijl?

Een van de meest gestelde vragen, en ik denk ook wel de leukste is altijd 'hoe krijg ik een stijl'. Nu moet ik eerlijk bekennen dat ik waarschijnlijk de laatste persoon ben waaraan je dit moet vragen aangezien ikzelf mijn werk nu niet bepaald als stijl zou willen definiŽren. Ik doe maar wat.



Maar toch herkennen mensen vaak mijn werk direct, dus blijkbaar heb ik een stijl. En dus ben ik blijkbaar de juiste persoon voor dit artikel.



Oke, alle gekheid op een stokje.





Wat is een stijl?

Een stijl is volgens mij een omschrijving van iets waardoor je het in een hokje kan stoppen. Ofwel als het vier wielen heeft, een motor en een stuur dan zal het wel een auto zijn.Toch ben ik van mening dat het met fotografie (en elke andere kunstvorm) toch wat genuanceerder ligt.Een stijl voor mij is een soort van onzichtbare handtekening waardoor iemand 'direct' ziet dat het gaat om een creatie van jou. Maar hoe doe je dat in vredesnaam?Toen ik begon met fotograferen was ik alleen maar bezig met natuur, vogels, apen (apenheul) of sport. En met modelfotografie? Wel daar dacht ik niet eens aan.Nu moet ik wel eigenlijk direct de opmerking plaatsen dat ik van jongs af aan al geÔnteresseerd ben ik schilderen en tekenen en ook best kunst kan waarderen als het maar niet te abstract is. Dus schilders zoals Rembrandt en Caravaggio zijn al van jongs af aan bij me bekend.Als ik met de natuur bezig was, moet ik eerlijk zeggen dat ik niet direct aan Rembrandt dacht, meer aan 'Oh mooi, druk op het knopje'. En heel eerlijk; mijn werk was ook niet veel meer dan gewoon een registratie van iets wat gebeurde. Dagje dierentuin, wat apen op de rots, et cetera.Ik probeerde wel de mooie momenten te pakken maar was eigenlijk amper bezig met iets anders.Op een avond waren we bij mijn ouders en was er een documentaire op de televisie over een fashion fotograaf met de naam David Lachapelle . Niet direct bekend bij mij op dat moment, maar het trok wel mijn aandacht.Vanaf de eerste minuut was ik aan de beeldbuis gelijmd. Wat een sets, wat een hysterische kleuren, wat een... Ik viel van verbazing in verbazing, maar bovenal van realisatie naar realisatie, dit was gaaf!Toevallig was er bij de lokale fotoclub (waar ik toen lid van was) een workshop maand waarbij je verplicht was iets te doen. De keuze was voor mij simpel; het was het bos in met iemand die alleen maar bomen fotografeerde, of modelfotografie.Nu moet ik wel bekennen dat ik model fotografie echt verschrikkelijk vond, al dat gedoe rond een zogenaamd knappe meid... niets voor mij.Maar dankzij die documentaire had ik een heel ander doel voor ogen. Niet alleen maar mooie meiden of jongens fotograferen, maar een verhaal vertellen. Klinkt makkelijk toch? Wel dat heb ik geweten.In het begin was ik echt op zoek naar een stijl. David Lachapelle als grote voorbeeld, dus het moest natuurlijk wel kleurrijk, en gek, en extreem, en en en en... Een budget van een kleine 100.000 dollar. Oke, dat gaat niet lukken.Maar goed, een budget-Lachapelle was wel mogelijk dacht ik (soms).