Natuurfotografie tip: Let op de zonrichting bij aankomst

Natuurfotografie tip: Let op de zonrichting bij aankomstdinsdag 19 augustus 2025, 16:08 door Rob Dijkstra | 71x gelezen | 0 reacties
Bij het betreden van een natuurgebied is het goed om te letten op de stand van de zon. Tegenlicht levert vaak het mooiste, sfeervolle licht op, vooral bij vocht in de lucht. Het kan fotografisch uitdagend zijn door sterke contrasten, maar de beloning is groot.
Daarom parkeer je – als het kan – aan de westkant van een gebied, zodat de opkomende zon aan de tegenovergestelde kant staat. De app PhotoTime helpt hierbij enorm tijdens de voorbereiding.
Is tegenlicht geen optie? Zorg dan dat de zon zijdelings in het landschap schijnt. Dit zogeheten strijklicht benadrukt structuren en voegt dynamiek toe. Op zonnige herfstdagen kan dit zelfs prachtige zonneharpen (Godbeams) creëren. Maar benader je het bos vanuit de verkeerde hoek, dan mis je dit effect volledig.
Een kleine aanpassing in je route kan een wereld van verschil maken voor je foto's!
Over de auteur
Rob Dijkstra is fotograaf, freelancer voor onder andere Zoom, Sony en Adobe. Rob is specialist op het gebied van filmen met de DSLR en systeemcamera. Zijn passie voor de Nederlandse natuur deelt hij door foto-excursies.
