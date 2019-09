Jimmy Nelson exposeert in Museum aan het Vrijthof in Maastricht

Foto: Jimmy Nelson

Met de feestelijke opening van de tentoonstelling is Museum aan het Vrijthof officieel getransformeerd tot nieuw en gespecialiseerd fotografiemuseum in Zuid-Nederland.De Brits-Nederlandse fotograaf geniet internationale bekendheid om zijn iconische boeken 'Before They Pass Away' (2013) en 'Homage to Humanity' (2018). Al zijn hele leven reist hij de wereld over om op de meest afgelegen plekken unieke gemeenschappen te portretteren in hun pure schoonheid en traditionele uiterlijke verschijningen.