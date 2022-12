Laatste goede voornemen van 2022 voor je fotografie

Fotografie met beweging. Dat is wat ik interessant vond om te doen in 2022. Daar wil ik meer mee doen. Dat zou wel eens een goed voornemen voor 2023 kunnen zijn.

Terug kijken naar je foto's geeft een prachtig inzicht in hoe je jezelf ontwikkeld hebt met fotografie. Zijn je foto's beter geworden? Of anders? Is er een bepaalde richting waarin je langzaam afgedwaald bent?Al dit soort dingen worden zichtbaar wanneer je de tijd neemt om je foto's te bekijken, naast elkaar te leggen, en te vergelijken.Dit alles lijkt een hels karwei, en misschien is dat ook zo. Maak het jezelf echter niet al te moeilijk. Kies gewoon de beste foto's van het afgelopen jaar.Dat kunnen er 10 zijn, of 20, of misschien wel 100 als je niet kunt beslissen. Dat is niet erg, er zit geen limiet aan vast.Ik gebruik Lightroom Classic en kan dat heel eenvoudig oproepen via de selectiebalk in de bibliotheek. Dan selecteer ik de foto's van 2022 met de hoogste classificatie, de meeste sterren. Bijvoorbeeld alle foto's met drie sterren en meer. Zo krijg je een overzicht in een handomdraai.