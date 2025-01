Wat gebeurt er met onze foto's als we er niet meer zijn?

Foto's in de schoenendoos. Hoe heerlijk is het om daar eens doorheen te kijken.

Die foto's kregen allemaal een plaatsje in een fotoalbum die van generatie naar generatie overgedragen werd. Althans, in veel gevallen. In plaats van 36 foto's in een album hebben we nu duizenden foto's op een harde schijf. Wat gaat daar mee gebeuren?Ik denk daar wel eens over na. Wat gebeurt er met die harde schijf waar al die duizenden foto's op staan? De kans is groot dat je dit jaar de foto's van vorig jaar al nauwelijks meer bekijkt. Laat staan de foto's van de jaren ervoor.Het zijn te veel foto's, waarvan de meesten waarschijnlijk middelmatig zijn. Bewaar je alle foto's "omdat harde schijfruimte toch niets kost?" Dan zitten er ook nog veel slechte of zelfs mislukte foto's bij.