Terugkijken op 20+ jaar fotografie

Wat doe jij met oude foto's? Of überhaupt je foto's in het algemeen? Kijk je nog wel eens terug? Of maak je wat, plaats je wat, om het vervolgens in de vergetelheid van het digitale archief te laten verdwijnen?



Ik begon twee jaar geleden met een project, waarvan ik dacht dat het een jaar zou duren. Naar nu blijkt, ben ik amper op de helft.



Immer op zoek naar nieuwe projecten bedenk ik me eind 2019 dat ik al bijna 20 jaar fotografeer. Wat begon als een hobby groeit al snel uit tot een bedrijf naast een reguliere baan.



Door omstandigheden moet ik de bedrijfsactiviteiten een paar jaar later weer afstoten, maar de hobby blijft. 20+ Jaar fotografie. Daar zou ik graag wat mee doen.



Ik bedenk het 'Throwback Project' en neem me voor om elke dinsdag en donderdag om 20:30 uur een foto uit de afgelopen 20 jaar te plaatsen op mijn Facebookpagina Ytos Photography.



Georganiseerd als ik ben, verplaats ik deze vervolgens naar een specifiek album, zodat de reeks bij elkaar blijft.



De dinsdag en donderdag zijn zo gekozen voor de alliteratie: Throwback Tuesday en Throwback Thursday. In verband met de diverse buitenlandse volgers die ik heb, schrijf ik mijn posts toch al jaren in het Engels, dus deze keuze is voor mij niet meer dan logisch.



Het doel van het project is om mijn vorderingen van die afgelopen 20 jaar te laten zien aan mijn volgers. Behalve dat ik op Facebook veel meer volgers heb dan op Instagram, biedt Facebook ook een planning tool, zodat ik foto's inclusief bijschriften tot drie maanden van tevoren kan klaarzetten.



Inmiddels is Instagram onderdeel van Facebook (Meta) en kun je dezelfde planning tool nu ook voor Instagram gebruiken.