Lange sluitertijden aan de Opaalkust

Een selfie, met uitzicht op de de witte kaap in de verte.

Het is een heel divers gebied, met uitgestrekte zandstranden en rotsstranden. Er liggen een aantal pittoreske dorpjes, een fort en een wrak dat er al meer dan 100 jaar ligt.Er zijn mosselbanken, vervallen bunkers en aan de horizon zie je Engeland liggen. Het getijdenverschil kan oplopen tot maar liefst tien meter en je kan vele kilometers wandelen boven over de kliffen.Ik geef er twee keer per jaar een unieke masterclass fotograferen met lange sluitertijden. Dat doe ik al enkele jaren en ook in 2025 is deze alweer gepland Geniet van deze selectie foto's, en laat je inspireren tot het fotograferen met lange sluitertijden aan zee.